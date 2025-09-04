将棋の第73期王座戦5番勝負は4日、シンガポールのアマラ・サンクチュアリ・セントーサで第1局が指され、3連覇を目指す後手の藤井聡太王座（23）＝王将含む7冠＝が挑戦者・伊藤匠叡王（22）を66手で下し先勝した。藤井は敗れればプロ502戦目（未放映対局を除く）にして初の3連敗となるピンチをしのぎ、ベトナム・ダナンで開催された23年6月5日の棋聖戦（対佐々木大地七段）に続く海外対局2連勝。「私にとって2度目の海外ですが