◇セ・リーグ阪神ｰ中日（2025年9月4日バンテリンD）阪神の近本がミスターに並んだ。3点リードで迎えた7回無死一、二塁。1ボールから橋本の直球を右翼線へ運ぶ適時二塁打とした。この一打が入団7年目の安打数1070に到達。長嶋茂雄（巨人）の記録に肩を並べた。