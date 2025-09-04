「日本・釜山慶尚SNSアワード」のポスター（在釜山日本総領事館提供・共同）【ソウル共同】日本や韓国南東部の釜山市、慶尚道地方の魅力を伝えるインスタグラムやユーチューブの投稿を後押ししようと、在釜山日本総領事館が「日本・釜山慶尚SNSアワード」を企画、11月3日まで作品を募集している。日韓国交正常化60周年も記念し、12月に授賞式を行う。釜山と直行便でつながる愛媛県などが共催。朝鮮王朝の外交使節「朝鮮通信使