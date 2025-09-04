将棋の第７３期王座戦五番勝負（日本経済新聞社主催）の第１局が４日、シンガポールで行われ、王座を保持する藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）が挑戦者の伊藤匠叡王（２２）に６６手で先勝した。第２局は１８日に神戸市で行われる。本局はシンガポール建国６０周年記念の文化交流事業として行われた。将棋のタイトル戦の海外対局は、２０２３年６月にベトナムで行われた棋聖戦以来。