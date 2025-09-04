この記事をまとめると ■路線バスにはかつてバスガイドなる添乗員が乗っていたが人手不足により廃止になった ■路線バスの世界に自動運転やAIが導入され人手不足解消の一手として注目されている ■AIコンシェルジュの導入が進めば新たなマーケットに成長する可能性がある バスの世界にもAIが進出 各地で自動運転の実証実験が盛んだが、これには安全性・利便性といった側面に加えて、「2024年問題」に端を発する運転士の人手不足