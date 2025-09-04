台風15号により、交通機関にも影響が出ています。台風15号の接近に伴い、JR四国は、5日始発から特急列車などの在来線の一部区間で運転を見合わせます。各新幹線では、東海道新幹線は5日、台風の進路によって雨や風の影響により遅れや急きょの運転見合わせ、運休が発生する可能性があるとしています。一方、山陽新幹線は今のところ、5日も始発から通常通り運転を行う予定です。関東では、5日昼前から大雨のピークを迎え、夕方の帰宅