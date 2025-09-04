福岡・飯塚市で目撃された、にわかに信じがたい光景。それは、衝突しながら走るダンプカー。目撃者：ダンプカーとぶつけられた車が目の前をサーッと流れていった。映画のワンシーンのような光景でした。一体、何が起きていたのでしょうか。警察によりますと、この映像が撮影される直前にダンプカーと乗用車が接触する事故が発生。ところが、ダンプカーは止まることなく、乗用車を押した状態で400メートル以上もの距離を走り続けて