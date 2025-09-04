猛スピードで街中を走る白い馬。馬車を引いているのですが、後ろには誰も乗っていません。無人の馬車がスイカだけをのせて暴走していたのです。シリアの首都・ダマスカスの大通りは大混乱。暴走馬車は、あおり運転どころか、ガツガツと馬車をぶつけ、前の車を無理やりどかしていきます。それでも落ちることのない、大量のスイカ。予想外の光景に、居合わせた人々は皆ぼう然。猛スピードの暴走馬車をどう止めればいいのでしょうか。