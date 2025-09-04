神奈川・海老名市を走る圏央道で目撃されたのは、猛スピードで“危険な追い越し”の瞬間。あらわれた場所は「路肩」です。目撃者：普通じゃありえないところから抜いてきてるので、びっくり。この直後、車内に嫌な音が響きます。飛んでくる石のような物体と、何かが当たったような音。確認すると、車の表面に小さな傷がたくさん付いていたといます。目撃者：路肩って結構、小石とかゴミが多いので。目撃者は警察に通報したというこ