川崎市役所（資料写真）川崎市は４日、同市高津区の認可保育所を利用する園児や職員計３２人が腹痛や下痢などの症状を訴えたと発表した。４〜５歳の園児４人と２０代女性の職員１人の計５人が入院。また１〜５歳の園児３人の便から腸管出血性大腸菌Ｏ１５７が検出された。市が原因を調べている。市によると、８月２９日午前１０時４０分ごろ、同園から園児ら複数人が体調不良になったと市保健所に連絡があった。今月４日時点で