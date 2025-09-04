俳優小林薫（74）が4日、戸塚純貴（33）とダブル主演を務めたアニメ映画「ホウセンカ」（10月10日公開）の完成披露舞台あいさつを都内で行った。この日が誕生日。戸塚から花束、木下麦監督（35）から作品と同じタッチで描かれた似顔絵の贈呈というサプライズでお祝いされ、「皆さんの思いを感じてとてもうれしいです。家宝にします」と感激した。作品は、独房で孤独な死を迎えようとしていた元ヤクザの無期懲役囚、阿久津の人生と