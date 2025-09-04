俳優の田中健（７４）が４日、東京・セシオン杉並で行われた「杉並区交通安全のつどい」に出席。２１日から「秋の全国交通安全運動」が始まるにあたって、１日交通安全大使を務めた。式典内のトークショーでは、２６、７歳のころの売れていない時期を回想。歌手の松崎しげるや俳優の西田敏行さんら五人会のメンバーで、毎晩のように一緒に六本木で飲んだり演奏したりしたエピソードで盛り上げた。また、ギターでの弾き語りも