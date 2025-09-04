元SKE48の松井珠理奈の20代ラストとなる2nd写真集『松井珠理奈写真集アイヲシル』（9月9日（火）発売）の表紙が解禁された。 『松井珠理奈写真集アイヲシル』 『松井珠理奈写真集アイヲシル』 松井の10年ぶりの写真集となる同書は、地元・東海地方で全編撮影。地元を愛し、今もなお拠点として活動する彼女ならではの、飾らない自然体の魅力が詰まった一冊となっている。 さらに、大人の魅力が詰まったランジェリーカット