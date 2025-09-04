タレントの重盛さと美が4日、自身のインスタグラムを更新し、37歳の誕生日を迎えたことを報告。水着姿を公開し、ファンから祝福と驚きの声が寄せられている。【写真】重盛さと美、37歳の誕生日に披露した水着姿この日、誕生日を迎えた重盛は「37歳になりましたどう？大人っぽいでしょ？」とコメントを添え、夕暮れのビーチで撮影された写真を投稿。黒のビキニにボーダー柄のトップスを合わせた大人っぽいスタイルで、自然な