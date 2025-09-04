◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）阪神・近本光司外野手がダメ押しの適時二塁打を放った。３―０の７回無死一、二塁。１ボールから橋本の１４９キロ直球を強引に引っ張り込み、右翼線に落とした。これで、新人時代から７年目までの通算安打数で歴代２位の長嶋茂雄に並ぶ１０７０安打に到達した。