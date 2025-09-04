俳優の清水尋也容疑者（26）が3日、麻薬取締法違反（共同所持）の疑いで警視庁に逮捕されたことを受け、兄で俳優の清水尚弥（30）が4日、公式インスタグラムを通じて声明を出した。 【写真】声明を発表した兄で俳優の清水尚弥 尚弥は「この度は弟、清水尋也の報道に関しまして関係者の皆様並びにいつも応援してくださる皆様にご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」と、書面を通じて陳謝した。