台風によって明日の学校は休校になるのか、判断の目安を確認しておきましょう。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション 東海3県では、休校の判断の目安が異なります。 愛知県は「暴風警報」、岐阜県は各種警報（大雨・洪水・暴風・暴風雪など）、三重は暴風・暴風雪・特別警報が出ていれば休校になります。ただ、各自治体の地形や各学校の立地・通学路などでリスクの状況が違う