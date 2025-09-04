大創産業が展開するブランドStandard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー）と、オフィスのスタンダードアイテム「キングファイル」や好きなラベルを簡単に作れる「テプラ」でおなじみの文具メーカー・キングジムが初のコラボレーションを実現！Standard Products by DAISOの洗練されたデザインとキングジムが培ってきた文具作りのノウハウが融合することで多機能で高品質なアイテムが誕生。ファイル、マグネ