国際線に乗務予定だった日本航空の機長が、滞在先で飲酒した問題で、機長が禁酒という社内規定に反し、これまでにも10回程度、滞在先で飲酒していたことがわかりました。この問題は先月、日本航空の男性機長が、ホノルル発・中部国際空港行きの便に乗務する前日、滞在先のホテルでビール3本を飲酒し、当日、飲酒したことを申告し、乗務を取りやめたものです。日本航空は、去年12月の飲酒問題を受け、滞在先での禁酒を社内規定で定