埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故の原因を調べる第三者委員会が調査の中間とりまとめを公表し、硫化水素により腐食した下水道管が陥没の原因だと考えられるとしました。ことし1月八潮市で発生した道路陥没で転落したトラックの運転手が死亡した事故では、第三者委員会が現地調査などを行い原因を調べてきました。第三者委員会は4日、調査の中間とりまとめを公表し、硫化水素により腐食した下水道管が陥没の原因だと考えられるとし