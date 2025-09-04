◇プロ野球セ・リーグ 巨人 - ヤクルト(4日、岐阜・ぎふしん長良川球場)巨人は泉圭輔投手が4回途中からマウンドへ上がるも、1回2/3を投げて4点を失いました。泉投手は1点ビハインドの4回、1アウト満塁のピンチから先発・又木鉄平投手の後を受け登板。しかし、長岡秀樹選手にタイムリー2ベースを打たれて、ヤクルトにリードを広げられると、さらに村上宗隆選手には外角高めの縦スライダーを完璧に捉えられ、満塁ホームランを被弾。