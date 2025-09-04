一力遼名人囲碁の第50期名人戦7番勝負の第2局は3、4の両日、長野県高山村で打たれ、一力遼名人（28）＝棋聖・天元・本因坊との四冠＝が316手で挑戦者の芝野虎丸十段（25）に白番1目半勝ちし、2連勝とした。第3局は11、12日に三重県鳥羽市で行われる。