日本とベトナム両政府は４日、農林水産分野での連携強化に向けた「日越農業協力対話」のハイレベル会合を開き、今後５年間の取り組みを定めた中長期ビジョンに署名した。官民が連携して貿易促進や環境負荷低減の取り組みを強化する。小泉農相とベトナムのチャン・ドゥック・タン農業・環境相が会談した。小泉氏は会談後、「農業分野の環境負荷低減や生産性向上を具体的に推進していく。産業界などとも連携しながら、日越双方が