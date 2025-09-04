【MLB】パイレーツ 3−0 ドジャース（9月3日・日本時間4日／ピッツバーグ）【映像】大谷、とんでもないボールを“絶叫スイング”→まさかの結末ドジャースの大谷翔平投手が、変則左腕リリーフとの対戦でまさかの事態に。体調不良とは思えない“規格外”のプレーを披露した。この試合での先発登板が予定されていた大谷は、体調不良により突然の登板回避となった。しかし欠場することなく、「