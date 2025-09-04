陸上自衛隊は4日、訓練の準備で飛行中に行方がわからなくなっていた無人機を発見したと発表した。ドローンは、飛来した無人機に対処する訓練の準備のため2日午前11時頃に静岡県の東富士演習場で飛行を始めたが、15分ほどで操作タブレットの画面が暗転して操作できなくなり、機体の行方はわからなくなっていた。陸自は、演習場外にも捜索範囲を広げ、発見したら連絡するよう呼びかけていたが、4日午後3時過ぎに東富士演習場内で無事