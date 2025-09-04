長寿の犬種って？ 『アニコム家庭どうぶつ白書2024』によると、犬の平均寿命は14.2歳。昔に比べて格段に長くなりましたが、人間の感覚からすればやはり短く感じられます。 世界に目を向けると、ポルトガル原産の「ラフェイロ・ド・アレンティジョ」という犬種が、平均寿命を大幅に超え長生きしたといわれています。日本ではあまり見かけない珍しい犬種だったそうです。 日本の最高齢記録は雑種犬 実は、2011年までは日本の犬