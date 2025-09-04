アイモバイルは、ふるさと納税サイト「ふるなび」で最大100％を還元する「ふるなび総力祭」第2弾を9月1日から30日まで開催する。事前エントリーと寄附で最大11％、アプリ限定のコイン増量キャンペーンで最大9％、抽選で最大80％の「ふるなびコイン」を付与する。「ふるなびコイン」は、AmazonギフトカードやPayPay残高、dポイント、楽天ポイントに、おおむね1コイン＝1円相当で交換できる。ふるなびでは、総務省の制度見直しに伴い