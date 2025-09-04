秋キャンペーン商品（左から：バーベキューフォカッチャ、月見フォカッチャ、メンチカツチーズバーガー、まぜるシェイク さつまいも 〜北海道産 紅はるか〜、熱々（あつあつ） おさつボールモスバーガーを展開するモスフードサービスは、9月10日〜11月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）において、「メンチカツチーズバーガー」を期間限定で発売する。同時に、「月見フォカッチャ」と「バーベキューフォカッチャ