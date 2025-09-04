マンチェスター・シティは、日本女子代表MF長谷川唯が現在の契約を２年延長し、2029年夏までの新契約にサインしたと発表した。世界最高峰のMFの一人と評される長谷川は、2022年９月にウェストハムからシティに加入して以降、３シーズン連続でリーグベストイレブンに選出されるなど、チームの中核として活躍。クラブでの出場数が100試合に迫っており、加入から３年で欠場が4試合のみであることからも、チームにとっての重要性が