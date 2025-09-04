「Salada仕立て！ 冷やし黒胡麻たんたん麺」雑穀ごはん＆SOYヨーグルトセットヴィーガンヌードル専門店「T'sたんたん」（運営：JR東日本クロスステーション フーズカンパニー）は、フジッコの大豆ヨーグルト「まるごとSOYカスピ海ヨーグルト」のデザートを付けたセットメニューを、「T'sたんたん グランスタ東京店」で販売している。現在、夏限定の人気メニュー「Salada仕立て！ 冷やし黒胡麻たんたん麺」に合わせた「雑穀ごはん＆