俳優の杉浦太陽（44）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。8月に誕生した第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの命名に関する裏話を語った。杉浦はタレントの辻希美と2007年に結婚し、同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空（のあ）が誕生。続いて、10年に第2子長男の青空（せいあ）くん、13年に第3子次男の昊空（そら）くん、18年に第4子三男の幸空（こあ）くんが誕生した。今年8月8日に夢空（ゆめあ）ち