【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ政権は３日、米連邦巡回区控訴裁判所が「相互関税」など一連の関税措置を違法と判断したことを不服として、連邦最高裁に上訴した。最高裁が違法と判断した場合について、トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、日本や欧州連合（ＥＵ）などとの貿易交渉の合意を「解除しなければならなくなる」と説明した。合意が解除されることになれば、訴訟の対象外である自動車関税の引き下