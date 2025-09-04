いわゆる地面師による詐欺事件。犯行グループの指示役だったとみられる男の裁判が始まりました。“地面師詐欺グループ”の指示役とみられる男。逮捕後の取り調べではこう話したといいます。「俺は綾野剛だ」人気ドラマ「地面師たち」に出演している俳優の名を口にした、福田裕被告。4日、頭を丸め、厳しい表情で法廷に現れました。裁判長「事実に間違いはありませんか」福田被告「ありません」およそ14億5000万円をだまし取ったと