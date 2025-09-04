巨人が４日のヤクルト戦（岐阜）で４回にツバメ打線の猛攻に遭い大量失点を喫した。１―２で迎えた４回に先発・又木が一死満塁のピンチを招くと阿部監督は早期交代を決断。悔しげな表情を浮かべながらベンチへと下がった。、２番手・泉がはなんとか悪い流れを断ち切りたいところだったが、濱田の三塁線への打球を三塁・岡本がファンブルする適時失策。続く長岡には２点適時二塁を打たれて３点目を奪われた。その後、３番・内山