9月4日、佐賀競馬場で行われた11R・サマーチャンピオン（Jpn3・3歳上・ダ1400m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ヤマニンチェルキ（牡3・栗東・中村直也）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のエンペラーワケア（牡5・栗東・杉山晴紀）、3着に7番人気のエコロクラージュ（牡6・兵庫・保利良平）が入った。勝ちタイムは1:26.9（良）。【北海道スプリントC】石川倭騎乗 ヤマニンチェルキが交流重賞初制覇…マテンロウコマンドは2着