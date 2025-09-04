今回、Ray WEB編集部はバイトでの困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はハンバーガー屋さんで働いています。ある日お客さんに、無理な注文をされるのですが……？店長の意見とお客さんのクレームで、板挟み状態となった主人公。このあと彼女はどんな対応を取るのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部脚本：小野慧音ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【バイト】お客さんの対応に