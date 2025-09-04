【モデルプレス＝2025/09/04】韓国俳優のチュ・ジョンヒョク（Joo Jong-Hyuk）が4日、都内で開催されたドラマ「コンフィデンスマンKR」（9月6日22時30分〜Prime Videoで世界独占配信）配信記念イベントに、パク・ミニョン（Park Minyoung）、パク・ヒスン（Park Hee-Soon）とともに出席。ハプニングで笑いを起こす場面があった。【写真】パク・ミニョン、美デコルテ披露◆チュ・ジョンヒョク、2度のハプニングチームのムードメーカ