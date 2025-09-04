ＭＢＳの玉巻映美アナウンサーが４日に自身のＳＮＳを更新。産休に入ることを報告した。玉巻アナはインスタグラムに「今日、Ｐｏｄｃａｓｔやラジオ収録の仕事納めをし、明日から本格的に産休入りとなりました」とつづり、産休に入ることを報告。続けて「職場の皆さんにサポートして頂いたおかげで、ここまで大きく体調を崩すことなく、無事に仕事を続けることができましたしばらくの間、会社を離れるのはさみしいですが…