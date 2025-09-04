Ｊ１の京都は４日、京都・城陽市内のグラウンドで約１時間練習を行った。チームは現在１０試合を残して首位。攻守を支える副主将、ＤＦ福田心之助はこの日、２５歳の誕生日を迎えた。３０度に迫る気温の中で練習を終えた後にピッチの中央付近に福田が立ち、選手やチョウ貴裁監督、スタッフ陣が集結した。ＤＦパトリックウィリアムとＤＦ宮本優太の発案で花道が作られると、通りきった頃には水やスポーツ飲料で全身水浸し。「日