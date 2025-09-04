大雨が降ったときに心配されるのは、河川の氾濫などによって引き起こされる浸水や冠水です。今回、東京理科大学にある全長33mの巨大水路で、水に浸かったところを歩く際、どうなるのか実験を行いました。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション まず、水位60センチのところに入ってみると…（越智駿平記者）「少し抵抗は感じますが、足に力を入れて進めば歩けないというほどでは