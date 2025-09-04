新体操の世界選手権から帰国し、成田空港で取材に応じる日本体操協会の村田由香里強化本部長＝8月日本体操協会は4日、東京都内で臨時理事会を開き、新体操で威圧的指導問題があった村田由香里強化本部長（43）の留任を決めた。選手との信頼関係に改善があったとし、8月の世界選手権での金メダル獲得も踏まえて村田氏の手腕を評価。「続投が妥当」と判断した。同選手権後の聞き取り調査で、一部選手から指導継続を望む声があった