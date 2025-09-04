職場に苦手な人はいますか？同じ会社にいると、たとえ苦手で距離を置きたくても「どうしても関わらなければいけない……」なんてこともありますよね。なかには、人間関係が原因で仕事を辞めたことがあるという人もいるのではないでしょうか。あるママから、こんな切実な投稿がありました。『昔、新卒で入った会社で女性のAさんにいじめられ1年ほどで辞めました。当時は精神的に病み、転々と仕事を変えました。その後結婚して子ど