【楽天スーパーSALE：ゲーミングモニター「PX279WAVE」】 セール期間：9月6日23時30分～9月6日23時59分 通常価格：46,980円 セール価格：23,490円 限定台数：15台 楽天は、「楽天スーパーSALE」において、Pixioの27インチゲーミングモニター「PX279WAVE」をセール価格にて販売