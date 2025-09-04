台風１５号は、今夜遅くにかけて、九州の東の海上を北上し四国にかなり接近する見込みです。その後、進路を東寄りに変え、５日にかけて西日本から東日本の太平洋側を東に進む見込みです。気象庁は、西日本から東日本では５日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。 気象庁によりますと、台風１５号は４日午後７時には宮崎県延岡市の南東およそ６０キロの海上を１時間におよ