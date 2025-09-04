群馬県は、医師を確保するために設けている大学の「医学部地域枠」について、新年度から定員を４人増やして３１人とすると発表しました。 群馬県では、県内の公立病院などに１０年間勤務を義務付ける代わりに県独自の奨学金が返済免除となる「医学部地域枠」を２００９年度から群馬大学に設けています。今年度からは県外の私立大学にも広げ、現在の定員は２７人です。 一方、厚生労働省がおととし発表した「医師偏在指標」で群馬