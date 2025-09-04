中高生向けのデジタル人材育成施設「ＴＵＭＯＧｕｎｍａ」に、ＴＵＭＯ発祥の地・アルメニアから大臣が視察に訪れました。 「ＴＵＭＯＧｕｎｍａ」を訪れたのは、ＴＵＭＯ発祥の地・アルメニア共和国の教育・科学・文化・スポーツ省のジャンナ・アンドレアスィアン大臣です。「ＴＵＭＯＧｕｎｍａ」は、国際的に評価の高いアルメニア発祥の教育プログラムを取り入れたアジア初となる施設で、高崎市にあるＧメッセ群馬