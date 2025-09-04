群馬県内で生産されたブドウの出来栄えを競う品評会が県庁で開かれました。 この品評会は、ブドウの品質や生産性の向上を目的に県園芸協会が毎年開いているものです。沼田市や榛東村など県内４カ所の生産地から、巨峰系と、シャインマスカットなどの欧州系の２つの部門に合わせて４８点が出品されました。 会場では、県やＪＡの関係者が糖度や色、房の形などを見ながら審査していきました。審査の結果、最高賞の知事賞に選ばれた