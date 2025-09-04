公職選挙法違反の疑いで罰金15万円の略式命令を受けたのは、八代市の40代の男性です。 男性はことし7月に行われた参院選で、すでに期日前投票を済ませていたのにも関わらず投票日に息子の案内はがきを使い二重投票を行った疑いで8月1日に書類送検されていました。八代区検が8月25日付けで略式起訴し、その後八代簡易裁判所が罰金15万円を命じました。男性は8月の八代市議選に立憲民主党の公認で立候補を予定していましたが県連