【楽天ブックス レイトサマーキャンペーン】 開催期間：9月4日20時～9月27日1時59分 楽天ブックスにて「レイトサマーキャンペーン」が9月24日20時から9月27日1時59分まで開催される。 本キャンペーンは、期間中にエントリーして対象商品を購入すると、楽天ポイントが通常の10倍または5倍となるというもの。10倍対象商品には、Nintendo Switch 2用