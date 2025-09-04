暴力事案でゆれる広陵高校野球部で新たな動きが… 広陵高校によりますと今年４月、野球部の寮で男性コーチが２年生の部員に指導をするときに約１分間正座をさせたということです。 先月、甲子園の出場を辞退したあと部員へのヒアリングを進める中で明らかになったといいます。 不適切な指導の可能性があるとして県高野連を通じて日本学生野球協会に報告され、４日付で先月２１日から３カ月間の謹慎処分となりました。 コ